Fatale la caduta dal letto dell'ospedale, anziano muore e la figlia sporge denuncia: sequestrata la salma dell'uomo

Cade dal letto dell'ospedale e muore pochi giorni dopo. La figlia dell'84enne G.C., di Cavallino, nel Salento, vuole ora vederci chiaro e ha sporto querela al posto fisso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. La denuncia è stata depositata ieri, l'anziano - invece - è morto venerdì.

Il ricovero e la caduta

Tutto è cominciato l'8 aprile scorso, quando per l'uomo si è reso necessario il ricovero nel reparto di Nefrologia dell'ospedale salentino. Vista l'età avanzata e le cardiopatie di cui soffriva che lo rendevano malfermo, la figlia si era raccomandata - ha messo nero su bianco nella denuncia - che al letto dell'uomo fossero poste le sbarre, per impedirgli di muoversi in autonomia. Tre giorni dopo il ricovero, però - siamo quindi al 10 aprile - l'84enne cade dal letto e batte violentemente la testa: i sanitari avvisano la figlia per telefono, stante le restrizioni alle visite ospedaliere imposte dal Covid.

Quella caduta ha reso necessario un intervento chirurgico, dopo il quale l'anziano è stato ricoverato in Rianimazione. A nulla è servito l'intervento e le cure poste in essere a quel punto: G.C. è spirato venerdì. E la figlia 38enne vuole ora vederci chiaro. Dopo la presentazione della denuncia, il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma dell'anziano per gli opportuni approfondimenti.