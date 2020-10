Bomba carta contro una stazione di servizio all'ingresso del paese: l'esplosione sveglia il quartiere

Bomba carta contro il distributore di carburanti Menga di Novoli, in Via Sacco e Vanzetti, proprio vicino all'incrocio con Via Raffaello Sanzio e a qualche decina di metri dalla grande Piazza Tito Schipa, sede della storica Fòcara di Sant'Antonio Abate. Erano all'incirca le tre della notte a cavallo tra sabato e domenica quando l'ordigno è esploso provocando un grande boato che ha svegliato molti residenti della zona. Un'azione con ogni probabilità premeditata e studiata nei dettagli, considerando che il grosso petardo è stato fatto esplodere nei pressi di una delle colonnine che distribuiscono carburante.

Grazie al cielo l'esplosione non ha causato una reazione a catena facendo saltare le pompe e innescando un incendio enorme, ma il vuoto d'aria causato dalla deflagrazione ha letteralmente divelto gran parte della tettoia della stazione di servizio, che comprende anche un bar tavola calda e un lavaggio automatico. Sul posto, già dalla prima mattinata di oggi, si sono recati i Carabinieri della stazione di Novoli guidati dal maresciallo Lorenzo Cannizzo, che hanno effettuato i rilievi del caso acquisendo, fra le altre cose, le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza. Da evidenziare infine che la catena di distributori di Carburanti Menga, che conta 7 stazioni di servizio tra provincia di Lecce e provincia di Brindisi, nel corso degli anni subito diversi attentati ritorsivi con danni alle pompe ed agli impianti.

Ultimo aggiornamento: 09:40

