Ordigno nella notte: nel mirino un barbiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bomba questa notte alle 4.30 ad Arnesano. L'ordigno è esploso in via Trento davanti alla casa di un barbiere del posto. Sorpresa e paura tra gli abitanti del paese, svegliati dal boato e pii dalle sirene. Sul posto i vigili del fuoco per i rilievi. L'uomo inoltre non ha precedenti penali ed è molto stimato nella sua comunità. Ora sull'episodio indagano i carabinieri che nin escludono nessuma pista.