Bologna, sgombero dell'ex istituto Santa Giuliana: ferita una ragazza salentina

C'è una salentina tra le tre persone ferite a Bologna durante lo sgombero di un edificio occupato un paio di settimane fa da un collettivo. Martina Solidoro, 25 anni di Gallipoli, ex studentessa del Quinto Ennio è stata colpita ieri da una manganellata alla testa in uno scontro tra forze dell'ordine e manifestanti. Lo sgombero è avvenuto all'ex Istituto Santa Giuliana di via Mazzini 90, edificio di proprietà di una congregazione di suore che era stato occupato un paio di settimane fa dal collettivo Luna con l'intenzione di dare alloggi a chi è senza casa. All'interno sarebbero state trovate alcune decine di persone, che sono state fatte uscire. Alcuni attivisti si sono radunati davanti allo stabile per protestare contro l'intervento della polizia e ci sono stati momenti di tensione e qualche scontro. Il tratto di strada davanti all'edificio, nei pressi dell'incrocio con via Albertoni, è stato temporaneamente chiuso al traffico.

La ragazza è stata portata in pronto soccorso.

Un'altra manifestazione

A quanto pare è stata colpita alla fronte e al naso e giudicata guaribile in 7 giorni.

Nella tarda mattinata di ieri, poi, la situazione si è tranquillizzata, ma forze dell'ordine e attivisti sono rimasti sul posto, con il traffico ancora bloccato anche da una tenda montata in mezzo alla strada dai manifestanti. In serata gli attivisti hanno lasciato il posto. Dopo un'assemblea, hanno deciso di promuovere una manifestazione il 24 ottobre alle 18 in piazza Verdi, sul tema dell'emergenza casa.