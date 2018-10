Bimbo in lacrime su un balcone: interviene la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti delle volanti sono intervenuti intorno alle 21 in via Taranto, dopo che diversi cittadini avevano segnalato la presenza di un bambino in lacrime sul balcone di un appartamento. Giunti sul posto, i poliziotti hanno verificato che il piccolo era solo da diverse ore: i genitori, infatti, non erano in casa. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta ed entrare in casa. Fortunatamente le sue condizioni erano buone: per lui solo un forte spavento, vista la lunga assenza di mamma e papà. La coppia è stata poi rintracciata e accompagnata in questura per vautare eventuali provvedimenti nei loro confronti.