«Bambini, raccogliamo i rifiuti». Il web applaude la donna che pulisce il mare

A passeggio con i figli, vede i rifiuti che galleggiano in mare e li raccoglie. Un uomo osserva la scena, la immortala e pubblica tutto su Facebook, scatenando tantissimi commenti positivi. Non sappiamo in realtà chi sia la protagonista di questo articolo, fotografata, a sua insaputa, mentre cercava di pulire il mare raccogliendo delle cassette bianche di polistirolo, finite in acqua.Le foto che pubblichiamo sono comparse sul gruppo Facebook “Succede a Gallipoli”.“Questa signora - è scritto nel post - con i suoi due figli passeggiava sotto al castello, nella zona “scale nove”, alle ore 11,00 circa. Non ci ha pensato su due volte e, vedendo un angolo del mare di Gallipoli, solitamente limpido e trasparente, sporcato da quelle dannate cassette di polistirolo, si è fermata e ha tirato su un bel po’ di “spazzatura”! Anche se le persone in questione – conclude l’autore del post - forse non saranno mai ringraziate da nessuno, ho voluto usare i social per farlo a nome di tutti i cittadini di Gallipoli!”.