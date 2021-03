Autovelox e controlli sulle strade nel mese di marzo: ecco il calendario completo per il Salento

Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali di Lecce che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di marzo 2021.

La Provincia di Lecce ha diramato l'elenco delle strade interessate e degli orari in cui saranno in servizio le postazioni di controllo della velocità. Si comincia oggi con la provinciale 18 che collega Galatina a Copertino per proseguire, domani, lungo la 362 da Lecce a Galatina.

Di seguito il calendario completo del mese: 012 - Calendario autovelox e telelaser marzo 1-3-21_01124953.doc