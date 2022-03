Smontavano auto rubate in un'officina del Salento per rivenderne i pezzi: due arresti

Smontavano auto rubate per poi rivenderne i pezzi: due persone sono state arrestate e poste ai domiciliari dalla polizia per ricettazione e riciclaggio. Si tratta di un volto noto alle forze dell'ordine e di un incensurato che sono stati colti in flagranza all'interno di uno stabile adibito a officina e carrozzeria, alla periferia di Cutrofiano.

L'officina era nella disponibilità di F.G. che insieme a G.S, era intento nello smontaggio di una Panda di colore nero parzialmente “cannibalizzata”,oggetto di furto denunciato nei giorni scorsi. Nell’immobile è stata rinvenuta anche una Alfa Romeo Giulia di colore bianco, rubata lo scorso 1 marzo. Nelle successive perquisizioni sono state scoperte diverse migliaia di altri pezzi di carrozzeria, parti meccaniche, motori, centraline e componentistica elettronica di altri veicoli, alcuni dei quali ancora provvisti di numeri identificativi, che si ritiene appartenenti ad altri veicoli rubati negli ultimi periodi in provincia di Lecce. Sono in corso accertamenti su possibili violazioni delle norme ambientali sullo smaltimento di rifiuti speciali e delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’immobile è stato posto sotto sequestro.

