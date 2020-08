Invade la corsia opposta, frontale fra due auto: paura per 4 giovani. Le vetture distrutte

Ultimo aggiornamento: 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente nella notte lungo la strada che congiunge Ugento a Taurisano, nel Salento . Coinvolte una Renault Clio e un'Audi guidate da due giovani donne, una di 29 e l'altra di 28 anni. Una delle due vetture - per cause ancora in corso di accertamento - ha invaso l'altra corsia.Lo scontro è stato violento, le vetture distrutte. Sul posto sono intervenuti infatti i vigili del fuoco, i carabinieri e quattro ambulanze del 118. Quattro i giovani ricoverati in ospedale. Ancora sconosciuta la prognosi.Aggiornamenti nelle prossime ore.