Auto contro un muretto a Porto Selvaggio. Paura e tre feriti

Stavano percorrendo la strada che collega Porto Selvaggio a Torre Uluzzo, nel territorio comunale di Nardò, quando si sono andati a schiantare contro un muretto a secco. L'impatto è stato spaventoso, con un'auto completamente distrutta e uno dei passeggeri rimasto incastrato tra le lamiere.Si è sfiorata la tragedia ieri pomeriggio attorno alle 17.30 sulla litoranea di Porto Selvaggio, a poche decine di metri dal Fico d'India, uno dei locali che anima le notti estive salentine. Tre uomini di Gallipoli viaggiavano a bordo della Kia Stonic bianca di proprietà di uno di loro. All'improvviso il guidatore - per motivi tutti ancora da chiarire - ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un muretto a secco che delimita la carreggiata.Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi: alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato il 118, che ha inviato sul posto tre ambulanze. Contemporaneamente, è stato chiesto l'intervento dei carabinieri per effettuare i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e dei Vigili del fuoco, per estrarre uno dei passeggeri che era rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell'auto.Tre i feriti, tutti di Gallipoli. Si tratta di L.B., 73 anni; R.P., 47 anni e G.R., 51 anni. Sono state proprio le condizioni di quest'ultimo ferito - quello rimasto incastrato nella vettura - a destare le maggiori preoccupazioni nei medici: l'uomo è stato infatti trasportato a sirene spiegate e in codice rosso verso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Per fortuna, una volta arrivato in ospedale, l'uomo ha ripreso conoscenza. È stato medicato con alcuni punti di sutura e sottoposto in serata alla Tac per escludere il peggio, ma le sue condizioni non apparivano più tali da destare preoccupazione in chi lo ha preso in cura. Identica la situazione di un altro ferito, trasportato anche lui al Pronto Soccorso del Fazzi, mentre la terza persona coinvolta nello schianto è stata trasportata all'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli.Spetta ora alle forze dell'ordine fare luce sulla dinamica dello schianto e soprattutto sulle sue cause. Forse una distrazione, un improvviso malore del conducente o l'asfalto reso viscido dalla pioggia. In ogni caso, come da prassi in questi casi, all'uomo che era alla guida del mezzo sono state effettuate le analisi del sangue che diranno se era in condizioni psicofisiche alterate.