Notte di fuoco nel Salento: incendiate tre auto. Indagano i carabinieri

Saranno i carabinieri e i vigili del fuoco , intervenuti sul posto per sedare le fiamme, a chiarire le cause degli incendi che, la notte scorsa, hanno danneggiato tre autovetture a Cavallino, Supersano e Matino, in provincia di Lecce La prima autovettura, una Fiat Panda, era parcheggiata in via Santa Chiara, lungo la via per Lizzanello, quando mezz’ora dopo la mezzanotte ha preso fuoco. Sul posto oltre ai caschi rossi del comando provinciale di Lecce sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per provare a far luce su quanto accaduto.Poco prima della mezzanotte invece un’altra autovettura è andata a fuoco a Matino, in via Malta, mentre a Supersano, intorno alle 3.15 una terza autovettura parcheggiata in piazza Margottini ha preso fuoco. Anche in questi ultimi due episodi sono intervenuti gli uomini dell’Arma che dovranno appurare, insieme ai vigili del fuoco, se le cause degli incendi siano di natura dolosa o accidentale.