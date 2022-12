Ennesimo incendio nella notte di Natale: brucia un'Audi Q7

Audi a fuoco: un altro incendio nella notte a Matino, in via degli Eucalipti, dove i vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 2.30 della scorsa notte, la notte di Natale. Appena un'ora prima i pompieri avevano domato un altro incendio che ha distrutto due auto a Tuglie.

Ad andare a fuoco, in quersto caso, una Audi modello Q7. Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti l’incendio ha interessato totalmente l’automobile. Sono in corso di accertamento le cause che hanno dato origine al rogo e non si esclude alcuna ipotesi.