Scovati cellulari nelle celle degli uomini dei clan, denunciati due detenuti

Tre cellulari e tre sim nascoste nelle celle della sezione "alta sicurezza" del carcere di Taranto. A scovare gli apparecchi sono stati gli agenti della Polizia penitenziaria nel corso di una perquisizione a sorpresa effettuata tre giorni prima della vigilia di Natale proprio nelle celle in cui sono reclusi detenuti condannati perchè ritenuti affiliati ai clan della criminalità organizzata. Durante i controlli i "baschi azzurri" hanno trovato due microcellulari e uno smartphone, oltre a tre sim. In una cella è stata trovata e sequestrata anche una piccola quantità di stupefacenti.

Il blitz

Le perquisizioni sono state messe a segno durante un'operazione mirata per la quale è stato necessario richiamare nel penitenziario agenti che in quel momento non erano in servizio. I poliziotti hanno ispezionato da cima a fondo le celle della sezione "alta sicurezza" ed hanno trovato i cellulari e le sim, oltre alla droga. Le sim erano nascoste tra i prodotti per l'igiene personale di un detenuto. Nella stessa stanza è stato trovato uno smartphone. Altri due microcellulari, invece, sono stati trovati nel locale delle docce. Erano nascosti in una confezione di bagnoschiuma.

Le denunce

Al termine dell'operazione due detenuti sono stati denunciati con le accuse, a vario titolo, di detenzione illegale di droga e accesso indebito a dispositivi per la comunicazione, reato previsto dall'articolo 391 ter del codice penale. Non è la prima volta che gli agenti della Polizia penitenziaria sequestrano droga e telefoni all'interno delle celle che ospitano un numero di detenuti largamente superiore alla capienza della struttura. Una problematica atavica per il carcere jonico che va di pari passo con la carenza di organico della Polizia Penitenziaria. Attualmente nel carcere di Taranto sono recluse quasi 800 persone rispetto ad una capienza di 500.