Un altro incendio nella notte: distrutte una Volvo e una Panda in centro

Due auto misteriosamente a fuoco nella notte a Tuglie: l'ennesimo incendio che turba la quiete delle cittadina alle porte di Gallipoli. Attorno alle 2 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Carluccio. Avvolte dalle fiamme una Volvo XC 40 e Fiat Panda.

Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti l’incendio ha interessato totalmente le due automobili. L’opera di spegnimento ha impedito che le fiamme, propagandosi, potessero causare ulteriori danni a persone e cose. Sono in corso le indagini per comprendere le cause dell'incendio.

Il precedente

Appena qualche giorno fa in via duca d’Aosta sempre a Tuglie i pompieri erano intervenuti per domare l'incendio di un'altra automobile. Anche in questo caso, le cause dell'incendio sono ancora tutte da stabilire.