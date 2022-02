Atti vandalici contro il centro storico, individuati e denunciati quattro minori

Sono quattro i minori individuati, denunciati e interrogati con l'accusa di aver messo a soqquadro il centro storico di Lecce con atti vandalici e abbandono dei rifiuti. L'operazione avviata questa mattina dalla Municipale di Lecce, coordinata dalla Procura dei minori, aveva nel mirino i ragazzini che quest'inverno hanno devastato il centro storico, infierendo tra gli altri su Biblioteca Bernardini, il convitto Palmieri, l'Accademia delle belle arti, il rettorato. Imbrattando inoltre gli edifici storici con gli spray e accanendosi poi anche contro edifici privati.

Catturati dalle immagini

Grazie all'ausilio dei video delle telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, gli agenti della Polizia locale di Lecce sono riusciti, dopo una puntuale e serrata attività di indagine, a individuare quattro ragazzini, tutti denunciati e interrogati presso gli uffici della Procura dei minori.

I proprietari degli edifici privati danneggiati si stanno già mettendo in contatto con la Procura per procedere alla richiesta di risarcimento dei danni; per quanto concerne il patrimonio pubblico saranno invece le istituzioni titolari dei beni a decidere come procedere.