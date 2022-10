Attacco di vespe durante il pic nic al Parco di Rauccio: otto persone punte. Anche un neonato e un'anziana

Domenica da paura al parco di Rauccio a Lecce con il pic nic preso d’assalto da uno sciame di vespe. La scampagnata di un gruppo di amici si è trasformata in preoccupazione. Le vespe forse attratte dal cibo o disturbate dal chiasso, improvvisamente hanno attaccato la comitiva pungendo diverse persone, tra cui un neonato e un’anziana.



In breve si è scatenato il fuggi fuggi generale tra le famiglie presenti per mettersi al riparo, mentre qualche adulto ha provato a ricacciare le vespe e poi ha fatto partire la richiesta di soccorso. Dopo alcuni minuti per fortuna la situazione è tornata alla normalità. I sanitari del 118 giunto sul posto, hanno quindi prestato le prime cure alle persone punte dagli insetti: 8 persone. Il bimbo di un anno, portato in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti, è stato dimesso dopo alcune ore.