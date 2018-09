Arrivò nel Salento seguendo la Via Francigena, ora Querdal è scomparso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si hanno più notizie dal 13 agosto di Émilien Martin, meglio conosciuto come Querdal, il trentenne francese che ha fatto parlare di sé anche nel Salento, quando lo scorso gennaio percorse la via francigena per arrivare fino a Leuca . Ora però del giovane e avventuroso ragazzo non si hanno più notizie. E' sparito lo scorso 13 agosto nei pressi di Mentone, al confine con l'Italia. I suoi parenti, allarmati, sono convinti che sia tornato nel bel Paese e lanciano un appello anche su Facebook.Della scomparsa del 30enne, oltre ai giornali francesi, si sta occupando anche la trasmissione “Chi l'ha visto”, che ha già pubblicato la sua scheda Segni particolari: due occhi tatuati in fondo alla schiena, una curva nera lunga per tutta la lunghezza della spina dorsale e due stelle all'interno dei polsi. Aveva anche una cresta (taglio dei capelli) e, a volte, degli occhiali. E' alto 1,87 m. Ha occhi azzurri ed è abbastanza secco. Dovunque siate, grazie di voler condividere questo messaggio e non esitate a contattare l'autore di questo post se mai aveste informazioni importanti che potessero permettere di ritrovarlo o di sapere che è in buona salute”.Mail della famiglia luc.martin54@orange.fr