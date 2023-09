Core Festival, in piazza l'omaggio a Toto Cutugno

Un weekend tra musica, drink e food. E l’omaggio a Toto Cotugno. Tutto pronto per il Core Festival. L’evento, alla sua prima edizione, è organizzato da un gruppo di ragazzi di Campi Salentina con l’obiettivo di animare e rendere ancora più attrattiva Piazza Libertà che sarà il cuore dell’iniziativa.

Appuntamento alle 20

Si parte questa sera - venerdì 15 settembre - alle 20: chi raggiungerà la piazza storica potrà sorseggiare un drink o assaggiare qualche pietanza tipica locale con le note dei Mistura Louca.

Domani, invece, sempre alle 20 sarà un sabato tutto italiano con musica anni ’70 e ’80. In prima serata è previsto un flashmob per ricordare Toto Cutugno, con la partecipazione del corpo di ballo “Never Stop Dreaming”.

Il festival si concluderà domenica con “Aperitivo al tramonto”. L’appuntamento è per le 18.30 con una dj Rotation e il Live Show "Electroswingparty" con il Trumpet di Giancarlo Dell'Anna, la tastiera di Marco Rollo e la voce di Anèt.