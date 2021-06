Addosso e in casa quasi 300 grammi di hashish: arrestato 31enne

Nel tarda serata di lunedì gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce, hanno arrestato Giulio Marti, 31enne di Cavallino, per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di circa 270 grammi di hashish.

I fatti

Attorno alle 21 i poliziotti hanno notato due ragazzi che, alla loro vista, nei pressi del Parco Beatrice D’Aragona, si liberavano di qualcosa, che si è scoperto poi essere una dose di hashish. Gli agenti hanno deciso di perquisire i due e di perquisire anche le loro abitazioni. In tasca Marti aveva circa 11 grammi della stessa sostanza e 125 euro in banconote, mentre a casa sono stati trovati 14 involucri in cellophane contenente la stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 266 grammi, tutto occultato all’interno di varie scarpe riposte nella carpiera. Trovato e sottoposto a sequestro anche un bilancino elettronico di precisione e la somma 300 euro.

Il 31enne è stato arrestato per spaccio e posto in regime degli arresti domiciliari.