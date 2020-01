Nonna Picia compie 108 anni: è lei la seconda più anziana del Salento

Ultimo aggiornamento: 08:59

Vive a Novoli la nonna più longeva del Salento , Picia Valzano che oggi spegne ben 108 candeline, più di un secolo vissuto tra l’amore incondizionato verso la vita ed una preghiera costante che, come dice lei stessa, «l'aiuta a vivere bene e meglio».La nonna, novolese doc, ha voluto ricordare per questa bellissima ricorrenza il suo elisir di giovinezza e soprattutto augurarsi una felice festa, abbracciando idealmente tutti i nonni del Salento, di Puglia e d'Italia. «Mangio tutto, non rinuncio a nulla e vivo alla giornata con l'aiuto di Dio. Auguri a me ed a tutti i nonni». Per lei, per la sua famiglia, per i suoi nipoti e pronipoti e per l'intera comunità novolese è pronta una grande festa da vivere come nello stile caro a nonna Picia, con sobrietà, allegria e preghiere.