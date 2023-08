Andrea Delogu posta una foto di spalle, pioggia di commenti. Poi precisa: «È merito del pantalone, non sono così». Domani in Salento per il Book festival

Andrea Delogu a Ferragosto da sola a Roma. Lo scatto postato su Instagram ha raccolto commenti e apprezzamenti, non tanto per la location, la calda capitale nella giornata del 15 agosto, quanto per le curve messe in mostra. Tra il micro bikini (marchiato da Spongebob) e una foto di spalle, la conduttrice ha colpito i propri followers. Poi un post per fare chiarezza su quegli scatti e anche sugli apprezzamenti: «Amiche ieri, dopo che ho postato la foto di spalle mi avete scritto chiedendomi dieta, allenamento e varie. Quel pantalone è studiato per tenere tutto compatto, in più stringe la vita. Senza quel leggings non sono così. Nessuna è così».

Il messaggio di Andrea Delogu

Andrea Delogu, che domani sarà a Galatone per presentare "Contrappasso" al Salento Book Festival, lancia un messaggio alle donne. Un messaggio importante, potente: «Instagram è una vetrina». La foto del lettino è stata scattata 30 volte, assicura lei. Insomma: è una ragazza normale, come tante, che a volte preferisce evitare di mostrare il volto sui social e altre volte mette in bella mostra il fisico.

Su dieta e attività fisica aggiunge: «È fondamentale che capiate che bisogna rivolgersi a dei professionisti, io prima improvvisavo e mi sono fatta molto male».

E ancora: «Poi ultima cosa: io posto solo foto dove mi piaccio molto, è chiaro che se dovessi postare tutte quelle scartate non sarei così "bona" (come molte di voi mi scrivono), e non cerco complimenti dico solo la fottuta verità. La foto del lettino di ieri l'ho fatta fare 30 volte al mio ragazzo e come vedete ho preferito quella dove non mi si vedeva in faccia, ieri mi facevo schifo. Quindi mi fate incazzare quando mi scrivete "non sono bella", "non sarò mai figa", "non mi piaccio" e fate i paragoni con chi usa ig in modo più estetico (come faccio io a volte o spesso). Questo social è usato anche come una vetrina, per meravigliosa o odiosa vanità, a me piace postare foto dove mi sento bella e non voglio arrivare a dover postare le foto scartate per farvi capire che è così, per tutte. Tutte tutte tutte. Vi amo bellezze».