Alba service, Massimo Manera nominato amministratore unico

Nuovo amministratore Alba Service : il presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva affida a Massimo Manera la guida della società partecipata dell’ente. L’incarico di amministratore unico dell’azienda in house della Provincia, affidato al sindaco do Sternatia e formalizzato nelle scorse con atto notarile, giunge all’indomani della trasformazione di Alba Service da società per azioni in società a responsabilità limitata. Il presidente della Fondazione “Notte della Taranta” guiderà la partecipata che si occupa di servizi di manutenzione di strade e scuole per conto della Provincia sino al 2023.Per Manera questa nomina rappresenta un ritorno a Palazzo dei Celestini dopo più di un decennio. Dal 2004 e sino al 2009, infatti, l’esponente Dem dela Grecìa Salentina aveva rivestito il ruolo di portavoce dell’ex presidente Giovanni Pellegrino.Al bando per l’individuazione del nuovo amministratore unico avevano partecipato, tra gli altri, l’ex consigliere provinciale del Pd Gabriele Caputo oltre ad alcuni altri professionisti ed esponenti del panorama salentino.