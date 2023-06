Al largo con il materassino, turista rischia di annegare: messo in salvo dai bagnini

Salvataggio in mare ieri a Torre San Giovanni, marina di Ugento quando un turista che era sdraiato sul suo materassino, improvvisamente - forse a causa del vento e delle correnti - ha preso il largo.

Resosi conto di quanto stava accadendo, ha iniziato a chiedere aiuto, ma è stato colto da una crisi respiratoria, forse a causa del grande spavento. E' stato a questo punto che sono entrati in azione i bagnini del lido Esperia Palace: Francesco Fracasso e Alessandro Vergine, entrambi studenti universitari, e Manuel Alibrando, studente al "Bottazzi" di Casarano, si sono lanciati in acqua e sono riusciti a trarre in salvo il macapitato, riportandolo a riva sano e salvo, tra gli applausi dei bagnanti.

Soddisfatto il fiduciario provinciale della Fin, sezione Salvamento di Lecce, Gianni Martina, che ha sottolinato come la stagione balneare, partita da poco, abbia già messo alla prova la preparazione e le capacità dei giovani assistenti bagnanti che si sono dimostrati semp're all'altezza del delicato compito di garantire la sicurezza sul litorale.