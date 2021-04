Botte all'ispettore Sky per i controlli nel circolo: tre condanne

Aggredirono l'ispettore Sky entrato nel circolo privato per controllare che le modalità di fruizione della partita Lecce–Sassuolo, fossero regolari. E ora, per tre di loro, arrivano condanne pesanti: 5 anni e mezzo ciascuno. Lo avrebbero privato del cellulare, e avrebbero cancellato tutte le foto in memoria, anche quelle personali. L'uomo - che aveva tentato di proseguire nel suo controllo - sarebbe stato circondato e pesantemente malmenato.

I nomi dei condannati

Con l'accusa di rapina in concorso e lesioni personali tre persone sono state condannate dal Tribunale di Lecce in composizione collegiale alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento di 1.300 euro di multa. Si tratta di Thomas Sabetta, di Squinzano, 21 anni; Cristian Guerrazzi, 35 anni di Trepuzzi e Gianluca Miglietta, 20 anni di Squinzano. I fatti risalgono al 4 luglio 2020. E si sono verificati, a quanto appurato, in un locale di Squinzano.

Altri 12 ragazzi mai identificati

Stando a quanto fu ricostruito i tre agirono con altri 10-12 ragazzi che non furono identificati, all'interno del circolo “Amico Club” di proprietà di Guerrazzi, all'interno del quale stava avendo luogo la verifica dell'addetto Sky.