In 5 nel circolo privato a giocare a carte: 2mila euro di multa e chiusura

In cinque rinchiusi in un circolo privato di Gallipoli, senza finestre, peraltro, a giocare a carte ed a fumare. Li hanno scoperti i poliziotti del Commissario. E ognuno di loro è stato sanzionato con una multa di 400 euro, per violazione delle norme anti contagio indicate nei decreti del presidente del consiglio dei ministri e del presidente della Regione.

Il circolo è stato chiuso: per cinque gorni.



E' successo tutto nel pomeriggio di oggi, quando i poliziotti hanno effettuato un controllo amministrativo finalizzato a contrastare gli assembramenti in città, per contenere il contagio da coronavirus anche nella “fase 2” dell’emergenza sanitaria.



Durante il servizio, i poliziotti sono entrati in questo circolo privato ricreativo del centro gallipolino. E sopresa, hanno trovato cinque persone, tutte del posto, di cui tre con precedenti di polizia, intente a fumare ed giocare a carte.



Il locale, risultato peraltro completamente privo di finestre, era allestito con tavoli da gioco, biliardi ed un angolo bar per la somministrazione di alimenti e bevande.



Al titolare è stata contestata la chiusura provvisoria dell’attività di circolo ricreativo per la durata di cinque giorni.



Inoltre, lo stesso, verrà segnalato al prefetto perché valuti l’adozione della misura amministrativa della chiusura dell’attività fino a 30 giorni.



Sono in corso accertamenti per la verifica dei titoli amministrativi per il gioco e per la somministrazione di alimenti e bevande. Ultimo aggiornamento: 19:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA