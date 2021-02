Bicchierata in un circolo per festeggiare un compleanno. Multati in 15

Stavano festeggiando il compleanno di un amico con una bicchierata in un circolo privato. Ma mentre la birra scorreva a fiumi alla porta del club hanno bussato i poliziotti della squadra Volante, gli agenti della Polizia Locale e i funzionari del dipartimento di prevenzione della Asl. E si è passati subito dalla festa alle multe, per la palese violazione delle norme introdotte per contenere il rischio di contagio da Covid-19.

Alla vista delle forze dell'ordine, peraltro, il gruppo di amici ha reagito in maniera poco collaborativa, ma ben presto gli agenti hanno ripristinato la calma ed hanno identificato e sanzionato tutti i presenti, tra i quali dieci sono risultati pregiudicati. Il gestore del circolo, inoltre, è stato sanzionato e il suo locale è stato immediatamente chiuso.