Case ed edifici in zone vincolate «di alto valore ambientale»: cinque persone denunciate

Un edificio ancora allo stato rustico realizzato in calcestruzzo in territorio di Salve , nel Salento; un percorso di accesso al fondo, uno interno, due serbatoi posizionati a servizio dell'immobile. Tutto abusivo, realizzato senza permesso di costruire e per di più in zona vincolata, ritenuta «di alto interesse pubblico». Lo hanno scoperto i carabinieri forestali di Tricase, denunciando così tre persone.Abusi edilizi anche a Otranto , dove i carabinieri forestali della locale stazione hanno denunciato due persone ritenute responsabili (come autore e proprietaria rispettivamente) di lavori effettuati in assenza di titolo abitativo e in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.