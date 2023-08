Festa dell'Unità pugliese: ci saranno Schlein, Decaro ed Emiliano. Dell'Anna e Castrignanò ospiti musicali

dopo dieci anni torna in Puglia, precisamente a Torre Suda nel Giardino costiero l'1, il 2 e il 3 settembre la Festa dell'Unità pugliese. L'evento del Partito democratico torna in Puglia e vedrà la partecipazione di figure nazionali del mondo della politica, del giornalismo, della società.

Gli ospiti confermati

Tra i primi ospiti confermati ci sono la segretaria nazionale del PD Elly Schlein, il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente nazionale Anci Antonio Decaro. «L'aspetto artistico e di intrattenimento - spiegano dal Pd pugliese - invece, sarà tutto made in Salento: Antonio Castrignanò a chiudere la prima sera, Cesare Dell'Anna e i suoi Opa Cupa per l'ultima serata, e spazio a due band esordienti durante la serata centrale del 2 settembre: leggerezza e musica italiana con Shocchezze, e indi-pop per i Salento All Stars di Davide Apollonio, ex Apres La Classe, progetto sostenuto da Puglia Sounds.

Un vero e proprio Festival di musica all'interno della Festa dell'Unità regionale. Una scelta che si pone l'obiettivo di valorizzare le produzioni musicali pugliesi e salentine, di sottolinearne l'alto valore artistico per la Puglia, lo stretto legame tra il messaggio identitario del territorio e i suoi artisti».

Ingresso e orari

L’ingresso è sempre libero. L’inizio dei dibattiti alle 18.00, dei concerti alle 22,30.