La World Music Charts Europe premia "Babilonia", l’ultimo album del salentino Antonio Castrignanò. Tra 854 candidati, "Babilonia è infatti stato riconosciuto come il secondo miglior album di World Music Mondiale per l’anno 2022 ed è anche stato considerato “The Best South European Album”.

L'album

“Babilonia è un viaggio corale fuori dai confini Salentini alla scoperta di lingue e culture differenti, con la voglia di raccontare sé stessi e conoscere la storia altrui - dichiara Antonio Castrignanò - Brani inediti, arrangiamenti originali, nuove esperienze, melodie e ritmi che si intrecciano ad anime provenienti da altri luoghi, come l’Africa Sub Sahariana, la Turchia, l’India. Babilonia siamo noi. Si parte da sud e si torna a sud, tappa dopo tappa, brano dopo brano, affrontando temi universali, natura, lavoro, amore, insieme ad artisti immensi come Sona Jobarteh, Enzo Avitabile, Don Rico e Badara Seck, Mercan Dede!”.

Un disco di ricchezza babilonese, con dentro tutte le lingue del mondo, a cominciare dal dialetto che affronta molti temi universali, antichi ma molto attuali: il rapporto tra uomo e natura, l’amore, il lavoro, il femminile.

La classifica

I THE WMCE sono stati fondati nel maggio 1991 da 11 produttori radiofonici provenienti da 11 Paesi per conto del World Music Workshop della European Broadcasting Union (EBU). Una volta al mese gli specialisti della radio World Music provenienti da ventiquattro Paesi europei selezionano i loro primi dieci brani preferiti tra le attuali pubblicazioni di World Music.