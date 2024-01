La SuperTaranta alla conquista di Milano: spettacolo all'Alcatraz

Lo spettacolo "superTaranta", diretto da Antonio Castrignanò e Mauro Durante, dopo la vetrina di "che tempo che fa" con Fabio Fazio ora è pronto a sbarcare a Milano, all'Alcatraz. Appuntamento giovedì 1 febbraio alle 21.

Il progetto musicale intende regalare al pubblico tutta la magia e la forza di una danza millenaria dal ritmo ancestrale, per una grande festa collettiva. «Inauguriamo un'altra pagina - afferma Durante - 'Super Taranta' è un modo per ricambiare quello che accadde più di vent'anni fa quando fui accolto, appena 13enne, da una ronda di musicisti nella festa di San Rocco a Torrepaduli, piccola località del Salento. Ora ricambio quel gesto di accoglienza per me fondamentale allargando i nostri confini».

Gli artisti sul palco

Sul palco oltre ad Antonio Castrignanò e Mauro Durante, ci saranno Alessia Tondo, Emanuele Licci, Enza Pagliara, Giancarlo Paglialunga, Giulio Bianco, Federico Laganà, Rocco Nigro, Massimiliano Morabito, Maurizio Pellizzari, Giuseppe Spedicato, Silvia Perrone, Davide Monaco e Moira Cappilli. «Super Taranta - continua Castrignanò - è un movimento artistico e musicale inclusivo che si nutre della sinergia di anime che credono e raccontano da sempre la poesia e la forza di questo angolo di terra che è il Salento» «Ora è giunto il momento - conclude - di fare laboratorio tutti insieme scrivendo nuove pagine per la nostra musica popolare».