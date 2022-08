Vacanze in Puglia per Damiano e Victoria dei Maneskin

I Maneskin scelgono la Puglia per le loro vacanze il tutto raccontato sui proprio profili social. Il frontaman del gruppo, Damiano David, insieme alla sua fidanzata Giorgia Soleri hanno scelto di trascorrere qualche giorno in una masseria nascosta tra gli uliveti della zona del Barese, ma non se ne sono stati rinchiusi nella struttura ma se ne sono andati in giro a visitare luoghi e monumenti.

In mattinana la coppia ha deciso di visitare le bellezze di Casamassima, conosciuta come il "paese azzurro": i vicoletti, i balconi, le scale del comune pugliese sono così finiti nelle stories dei due artisti. Qualche fans più fortunato è riuscito anche a farsi un selfie con la coppia.

Victoria De Angelis, la bassista del gruppo, invece ha scelto il Salento per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme ad un gruppo di amici. Scatenatissima la giovane artista ha pubblicato una serie di foto e stories che la ritraggono nella zona di Portoselvaggio.