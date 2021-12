Un biglietto per Brindisi grazie al tam-tam sul Web: e Damiano può tornare a casa

«Guarda, la mano cammina da sola». Ed è una mano ferma, nonostante l’età, nonostante gli acciacchi, nonostante il freddo di Milano. Cammina su un foglio bianco, la mano di Damiano, artista brindisino di 67 anni trapiantato nel capoluogo lombardo un po’ per necessità, un po’ per caso. Vorrebbe tornare nella sua Brindisi, ora che tra l’altro a Milano non ha un tetto sulla testa. Ma anche un viaggio verso casa rimane solo un sogno quando si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati