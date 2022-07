Totti-Ilary, la Lamborghini del "pupone" sotto casa di Noemi. E il cognome sparito dal citofono

Dietro la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci sarebbe Noemi Bocchi. La donna che avrebbe rubato il cuore del "pupone" e che sarebbe la causa della fine del matrimonio da sogno della coppia è ormai da mesi sotto i riflettori del gossip. A fare il suo nome per la prima volta già a febbraio scorso era stato Dagospia. Ma, adesso, dopo i comunicati congiunti di Ilary Blasi e di Totti di separazione trapelano nuove indiscrezioni sul loro rapporto in questi mesi vissuti lontano dall'occhio del ciclone e sul presunto tradimento di lui. Come il "caso" della Lamborghini di lui parcheggiata sotto casa della bella 34enne e il mistero del cognome di lei sparito dal citofono di casa.

APPROFONDIMENTI ROMA Totti, con Ilary è finita: «Ho tentato di... ROMA Totti e Ilary Blasi si separano, un comunicato stampa congiunto... GOSSIP Francesco Totti e Ilary Blasi, ecco i motivi (presunti) della crisi:...

La Lamborghini e il cognome sul citofono

Il primo avvistamento dell'auto di Francesco Totti - una Lamborghini nera da 200mila euro - sotto casa di Noemi Bocchi risale allo scorso inverno. Una foto di quella macchina in quella zona della città fece il giro dei social scatenando una raffica di interrogativi. Così, memore dell'errore commesso mesi prima, due giorni fa quando è stato visto di nuovo a casa di Noemi Bocchi, Francesco Totti, secondo quanto documentato da Chi, si è fatto accompagnare da un amico a bordo di una Smart. Una scelta all'insegna della discrezione che però stride con le loro apparizioni allo stadio Olimpico insieme e nei vari ristoranti di Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nella casa di Noemi Bocchi di via della Mendola a Cortina d'Ampezzo, quartiere residenziale di Roma nord, proprio dove Francesco Totti è stato avvistato, prima del comunicato ufficiale sulla separazione, dalle 20 alle 2.30 di notte, Noemi ha dovuto levare il cognome dal citofono. Si dice che da quando si è sparsa la voce della sua relazione ricevesse un po' troppe «visite» di occhi indiscreti e impiccioni.

Chi è Noemi Bocchi?

Adesso tutti si chiedono chi sia la donna che ha fatto perdere la testa a Francesco Totti. Tifosissima della Roma, laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa, di mestiere fa la flower designer e nel tempo libero è appassionata di padel, proprio come Francesco Totti. Noemi Bocchi ha 34 anni ed è in via di separazione dal patron del Tivoli calcio Mario Caucci da cui ha avuto due figli, uno di 8 e una di 10. Inutile tentare di sbirciare il suo profilo Instagram: è privato. Bionda, capelli lisci e lunghi, viso angelico, è la sosia di Ilary Blasi, l'ormai ex moglie del pupone. Ma a differenza di Ilary, che della sua sfacciataggine da Roma sud ha sempre fato un vanto, Noemi una fiera rappresentate di Roma Nord. Sempre curata nel look, tra borse e scarpe griffate, in giro si vede sempre di meno. Anche se non rinuncia alle passeggiate con il figlio in monopattino vicino casa.