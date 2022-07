Totti, con Ilary è finita: «Ho tentato di evitarlo». Salta il comunicato congiunto: ultima lite sulle foto rubate con Noemi

Speravamo davvero tutti “de morì prima”. Prima di dover accettare che anche l’ultima delle favole finisce in tribunale, che anche l’amore dichiarato in ginocchio sull’erba dello stadio davanti a migliaia di persone si conclude tra colpi di scena, tensioni e con due comunicati diversi. Ognuno dice la sua, prima lei e subito dopo lui. Nemmeno poche righe concordate, quelle che erano attese per le 19. Baruffa fino all’ultimo, a quanto pare. Alle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati