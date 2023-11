Ilary Blasi e il tradimento di Totti, la (sua) verità: «Tutto iniziò con un caffè, Francesco frugò nel mio cellulare»

Tutto per un caffè. Eccola, la versione di Ilary Blasi, recapitata stamattina a mezzo piattaforma nel documentario di un'ora e venti Unica, disponibile da oggi su Netflix. Sarebbe stato dunque un innocente caffè, preso insieme all'amica Alessia con un misterioso «bel ragazzo di Milano», a far scattare la gelosia dell'ex marito Francesco Totti, a cena, il 28 gennaio 2022 - gelosia sublimata poco tempo dopo nel clamoroso tradimento con Noemi Bocchi. Non sarebbe stata dunque Ilary a tradire per prima, ma Francesco.

La verità di Ilary Blasi sulla fine della storia con Totti

Un tradimento doppio: nel corpo (e dire che «facevamo sesso più spesso della media di una coppia sposata da vent'anni») e nella fiducia, perché reo di aver «frugato» nel cellulare di lei traendo conclusioni affrettate su quello che, parola di Ilary, era solo «una cretinata fra amiche» accaduta nell'ottobre 2021.

Totti non si fida più, non le crede, pone le sue condizioni: «Smetti di vedere la tua amica Alessia, lascia il lavoro, cambia numero di telefono, cancellati dai social». Un po' troppo: «Mi ha chiesto di scegliere tra la sua vita e la mia». Nel mezzo l'abbandono di lui al mondo del calcio («Non penso l'abbia veramente superato»), la carriera di lei che decolla in tv mentre quella di lui si ferma, il senso di colpa che grava per un tradimento mai consumato (dice lei): «Capirei se mi avesse trovata a letto con un altro, ma non è andata così. Mi diceva che l'avevo ucciso, che era morto dentro».

Ilary Blasi, le lacrime per Totti nel trailer di 'Unica' su Netflix

La ricostruzione

Il documentario fila via col ritmo del videoclip attraversando i momenti felici della coppia, dalla nascita dell'amore sigillato dalla famosa maglietta "6 unica" sfoggiata da lui al derby del 2002 (maglietta simbolicamente ripiegata nel cassetto, "non so se mi rappresenta più") alle testimonianze delle sorelle Silvia e Melory, della madre e delle amiche. Tra loro anche Giorgia, moglie del cugino di Francesco, testimone di uno dei momenti conclusivi della travagliata storia della fine di un amore.

La scoperta del tradimento

Ilary era in macchina con Giorgia la sera in cui vide l'automobile di Francesco parcheggiata sotto casa di Noemi. A quel punto le cose erano già precipitate: i giornali avevano parlato («Sono stata una stupida a non credergli»), il nome di lei circolava e le foto dei due insieme allo stadio pure. «Ho creduto a lui, sono andata in tv a difenderlo come una kamikaze (nel programma Verissimo, ndr), ho dato delle “merde” a credibili giornali. Sono stata una sciocca».

La prova schiacciante della colpevolezza arriva in due tempi: con la figlia Isabel, che racconta di aver giocato con i figli di Bocchi, e con l'avvistamento della macchina di lui quella sera con Giorgia Il resto è storia: l'investigatore privato assunto da lei, il furto dei Rolex («Ho solo portato via i miei e i suoi regali: oltre che mig**tta sarei anche ladra?»), quello di scarpe e borse (ritrovate da lei dietro a una porta blindata, «che smacco»).

I dettagli

Qualche dettaglio velenoso, «la sera prima (di incontrare Noemi a Roma, ndr) lui mi cercava. Sessualmente. E io ovviamente gli ho detto no». E la stoccata più dolorosa: «Ha giurato che era tutto falso anche davanti ai bambini». L'epilogo nel bagno di casa, quando «tutta Roma ormai sapeva» e Blasi affronta Totti costringendolo a confessare l'adulterio. «È stata davvero una bella storia d'amore, un matrimonio felice, non rimpiango nulla. Ma mi aspettavo un uomo che si sedesse davanti a me e si prendesse le sue responsabilità. Ha cercato di proteggere il matrimonio? Sì. Mentendo sino alla fine».