Ilary Blasi, la rivincita dell'ex letterina diventata la (nuova) regina di Roma. Le donne sui social: «Siamo con te»

Qualcuno l'ha già definita la «nuova regina di Roma» capace di spodestare (in un ora e 20 minuti) un altro re, il re per eccellenza, Francesco Totti, che su quel trono ci sta da 20 anni. "Unica", il documentario in cui Ilary Blasi racconta la sua verità sulla separazione dal leggendario capitano giallorosso, è la vendetta lucida e spietata di una donna che per 20 anni si è sentita chiamare ex (letterina, moglie) e che da oggi è per l'appunto Unica. Ma non sola. Perché come lei tante altre donne hanno vissuto tradimenti e bugie, come dimostrano la valanga di messaggi di solidarietà arrivati sul suo profilo social. Da ex letterina a paladina. C'è chi la ringrazia: «Hai dimostrato come certi uomini ti vogliono fare sentire in colpa per le loro mancanze». E chi sottolinea: «Hai avuto il coraggio che non ha avuto lui». E ancora: «Grazie per aver dimostrato che ci si può liberare da uomini narcisisti».

Chiariamolo: questa è la sua versione dei fatti e al momento non è dato sapere se (e come) Totti replicherà. Ma la mossa (lungamente studiata) della conduttrice ha avuto i risultati sperati.

La vendetta

Seguendo un trend molto comune ormai tra i vip (vedi Shakira), Ilary infatti ha voluto mettere in piazza tutto. La sua versione dei fatti non era mai uscita, in questi due anni non aveva mai rilasciato interviste. Fino ad oggi. Il risultato? Un film (tragicomico) e a tratti molto trash che racconta la favola non a lieto fine di due personaggi del popolo diventati ultra popolari. Qualcuno la critica: «Chissà quanti soldi avrà preso...». Blasi non risparmia dettagli piccanti e accuse pesanti, anzi affonda e rivela come ha scoperto il tradimento di Totti e i suoi tentativi di negare tutto, la vicenda dei Rolex e non solo.

Vera e verace

Ilary si mostra per quello che è: verace, spiritosa, personaggio pubblico e al tempo stesso ragazza di borgata.

Ma mostra anche un lato finora nascosto, lei che si è sempre difesa dietro la figura della donna forte, «quella che non ti abbraccia», come raccontano le sorelle. E invece stavolta Ilary si mostra in tutte le sue debolezze. Gambe incrociate su una poltrona da psicanalisi, la conduttrice si lascia andare ad un racconto intimo che ha la validità di una seduta di terapia, ma il grado di confidenza di un caffè in poltrona tra amiche. Ci fa leggere chat, ascoltare vocali e si spinge a confessioni piuttosto intime: «Facevamo sesso regolarmente, forse anche più di una coppia che sta insieme da 20 anni». O ancora: «Mica mi ha beccato a scop.... con un altro?».

L'autoironia

Le vicende che racconta sono rocambolesche. Si apposta in macchina davanti a casa di Noemi Bocchi nel tentativo di incastrare il marito, ma sbatte contro un albero nella fretta di scappare. Ingaggia un investigatore privato tra i più affidabili di Milano, ma alla fine anche lui riesce a farsi scoprire dalle sentinelle del marito. E fa leva sull'arma (vincente) dell'autoironia. Le sue battute sono diventate un meme, come quando a fine documentario le chiedono:«Riprenderesti quel caffè?» e lei replica : «A 'sto punto farei pure altro».

Il patriarcato

Sarà un caso che la serie sia uscita il 24 novembre, ovvero il giorno prima della giornata internazionale contro la violenza sulle donne? In un momento in cui purtroppo il tema del patriarcato è al centro di qualsiasi dibattito, lei se ne esce con una rivelazione (forse la più grave): «Totti mi chiese di lasciare il lavoro, cambiare numero di telefono, non vedere più i miei amici, cancellarmi da social». Boom. E lei ne esce benissimo dichiarando: «Ho scelto la mia vita». Il finale è un altro colpo di scena: lei prende la sua borsetta ritrovata (dopo che Totti gliele aveva nascoste nel soppalco), sorseggia un altro (innocuo) caffè, gira i tacchi e se ne va. La vita ricomincia. Adesso aspettiamo solo di capire come reagirà lui. La soap continua.