"Tiziano Ferro papà in America con l'utero in affito": la verità sulla foto con il neonato su Instagram e Fb

Tiziano Ferro attaccato da "Rolling Stones": "Se sei gay non cantare l'amore etero"​

. È bastata una foto con un neonato in braccio a scatenare la fantasia dei fan del cantante che ha recentamente detto di voler avere unprima dei 40 anni.Dallapubblicata poco fa sul suo profilo Instagram e Fb sembrava proprio che dichiaratamente gay e single , avesse realizzato il suo sogno. È questo quanto hanno immediatamente pensato i suoi fan dopo aver visto la foto in cui Tiziano Ferro tiene in braccio un neonato. Quello che avrebbe potuto essere suonello scatto in bianco e nero guarda con tenerezza una minuscola manina, e scrive nella didascalia della foto sui social "La meraviglia assoluta".Il cantante di Latina, 38 anni, ha dichiarato la sua omosessualità anni fa, ma al momento non risulta legato a nessun compagno. Eppure proprio poco tempo fa aveva dichiarato in un'intervista a Vanity Fair di avere una grande voglia di diventare padre: "Sono in America anche per questo. Frequento corsi per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è tanta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Però più sto a contatto con genitori gay, più comprendo la nostra scelta sentimentale. Scopro come funziona la realtà ma anche come dis-funziona".Nonostante il grande desiderio di diventare padre, pare che il momento dinon sia ancora arrivato: ai microfoni di Radio Italia il manager del cantante ha chiarito la situazione. Il neonato nella foto è in realtà una bambina, figlia di amici, alla quale Tiziano ha voluto dare il benvenuto.