La prima moglie di Zenga contro Andrea: «Walter non merita questa gogna»

SAN BENEDETTO - «Basta con questa gogna mediatica: Walter può avere anche delle colpe - quale genitore non ne ha - ma non merita tanto accanimento». La sambenedettese Elvira Carfagna non ci sta. Prima moglie del portierone di Inter e Nazionale, Zenga - «sposato per amore e non per soldi in gioventù» ci tiene a precisare - scende in campo in difesa dell’ex marito al centro di un «attacco mediatico» sostiene dopo che il figlio Andrea, figlio della seconda moglie Roberta Termali che vive a Osimo e protagonista del Grande Fratello Vip, ha raccontato del suo rapporto, praticamente inesistente, con il padre. «Non è vero che non si parlano da anni - spiega Elvira - e io lo posso testimoniare: al matrimonio di mio figlio, Jacopo, nel giugno 2019, sono stati almeno 40 minuti a parlare. Ero nel tavolino affianco al suo, cosa si siano detti non lo so, ma hanno dialogato».

E se in campo Walter le ha parate quasi tutte, nella vita privata è andato spesso a segno: tre mogli (l’ultima, la rumena Raluca Rebedea ha in ottobre annunciato il divorzio ndr), è accreditato di altre storie importanti con Marina Perzy e Hoara Borselli. Insomma, un gran gusti per le donne avvenenti del quale già a San Benedetto, appena ventenne, aveva dato prova impalmando la più bella di tutte, colei che sarebbe diventata Miss Marche e da lì modella per stilisti del calibro di Versace e molti altri. «Chi potrebbe forse lamentarsi, ma non lo fa, potrebbe semmai essere mio figlio - dice Elvira - perché lui mi tradì e ci lasciammo quando Jacopo aveva appena 1 anno e mezzo e Walter appena firmato un contratto miliardario. Ma, nonostante tutto, nel tempo i rapporti si sono sistemati, Jacopo ad esempio ha raggiunto il padre anche diverse volte a Dubai e lui prima di tutto questo clamore, gli aveva scritto anche un affettuoso post su Instagram di questo tenore «Io per te ci sarò sempre». Anche se noi ad esempio ci siamo sentiti dopo 14 anni, proprio in occasione del matrimonio e dunque non voglio dire che sia stato un padre molto presente, anzi io Jacopo l’ho cresciuto da sola, ma voglio solo dire che i genitori innanzitutto non ce li scegliamo e soprattutto che io in particolare non li ho mai messi contro. Quello che non sopporto, insomma, è questo can can che si è scatenato. Ormai i ragazzi sono grandi e sarebbe il caso di smetterla e comunque devo anche dire che se Andrea non si chiamasse Zenga di cognome non sarebbe mai approdato al Grande Fratello Vip. Anche mio figlio ad esempio era stato contattato dall’Isola dei Famosi ma lui si vergogna a farsi pubblicità quindi ha rifiutato».

Elvira, che oggi vive tra San Benedetto e Milano, e ora è una triatleta master che partecipa a manifestazioni anche a livello internazionale. Ha deciso quindi di affrontare di petto la situazione con la grinta che l’ha sempre caratterizzata: «Parlo perché in primo luogo penso che certe questioni non vadano affrontate in Tv. Se si vogliono chiarire i rapporti, principalmente con i genitori, bisogna farlo a quattr’occhi: i panni sporchi si lavano in casa. E poi perché a questo punto mi sento anche declassata, sono stata la prima moglie e non sopporto che si parli male dell’uomo che nonostante tutto è il padre di mio figlio».

