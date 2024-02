Litiga con la moglie nel bar e la minaccia: un gruppo di studenti chiama i carabinieri. Arrestato 77enne a Lecce

All'interno del bar litiga e minaccia la moglie, ma alcuni studenti di passaggio vedono la scena e chiamano i carabinieri. L'uomo, un 77enne leccese gestore di un bar nel rione San Pio a Lecce, dopo essere stato portato in caserma dai militari per le verifiche del caso, a seguito della denuncia della donna è stato arrestato. L'episodio si è registrato mercoledì mattina, intorno alle 8. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, legata agli accertamenti dei carabinieri, il 77enne dopo un violento litigio con la moglie all'interno del locale, l'avrebbe anche minacciata con delle forbici. Scena che è stata notata da alcuni studenti in procinto di entrare a scuola. I ragazzi preoccupati che la situazione potesse degenerare sarebbero intervenuti e avrebbero urlato all'indirizzo dell'uomo di "farla finita" e lasciare stare la moglie. In tutta risposta il gestore del bar, invece che calmarsi avrebbe inveito contro gli studenti e poi sarebbe avanzato verso di loro brandendo un coltello e successivamente una mazza in legno. Non solo, il 77enne avrebbe anche minacciato gli studenti con le aste in ferro di quelle solitamente utilizzate per abbassare la serranda esterna nei locali.

Altre aggressioni

Gli studenti preoccupati dalla reazione dell'uomo, e temendo quindi che la situazione potesse peggiorare hanno allertato i carabinieri, hanno indietreggiato per mettersi al riparo, pur restando a poca distanza dal locale per osservare l'evolversi del litigio. A seguire l'anziano secondo quanto raccontato dai testimoni - sarebbe quindi rientrato nel bar e avrebbe aggredito nuovamente la moglie, arrivando pare a tirarle uno schiaffo. Nel frattempo in zona sono sopraggiunti i carabinieri della sezione radiomobile di Lecce che dopo aver placato gli animi hanno avviato gli accertamenti per ricostruire i fatti. I militari hanno quindi invitato il 77enne a seguirli in caserma, dove poco dopo è arrivata anche la moglie decisa a sporgere denuncia.

E nella denuncia la donna avrebbe anche raccontato di altre aggressioni e litigi subiti in passato e mai fatti emergere prima. Il pubblico ministero di turno Erika Masetti, informata sull'episodio, ha quindi disposto l'arresto in carcere del 77enne per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è difeso dall'avvocato Francesco De Jaco. Le forbici, il coltello e la mazza di legno sono invece state poste sotto sequestro.