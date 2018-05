LEGGI ANCHE

«Al Bano è l'amore? Non so che cos'è, è una cosa strana che mi lega ad Al Bano, un legame indissolubile. Mi fa venire veramente i nervi. Questa cosa che ci lega non smetterà mai». Romina Power parla così con Maurizio Costanzo nella puntata de 'L'intervistà che andrà in onda su Canale 5 lunedì 14 maggio, in seconda serata.Un incontro sincero e intimo dove Romina parla, oltre che del suo rapporto con Al Bano, della figlia Ylenia scomparsa in circostanze misteriose e del suo rapporto con i genitori, gli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. Quando Costanzo le chiede quale follia abbia fatto per Al Bano, Romina risponde: «Sposarlo!».