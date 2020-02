Michelle Hunziker, la figlia Celeste spiazza tutti: «Vorrei morire per conoscere Dio...». Lei reagisce così

Su Leggo.it le ultime novità. Michelle Hunziker : «Mia figlia Celeste vuole morire per conoscere Dio». La conduttrice di All Togheter Now, reduce dai festeggiamenti per il suo compleanno, ha rivelato in alcuni video social di essere alla prese con un momento molto particolare delle due figlie più piccole, Sole e Celeste.

Leggi anche > Luca Ward, il dolore segreto a Vieni da me: «Ho perso un figlio». Caterina Balivo si commuove



Le bimbe, figli di Tomaso Trussardi, avrebbero inziato a fare domande sulla religione. E soprattutto la piccola Celeste avrebbe spiazzato la mamma. Durante una sessione di trucco, Michelle Hunziker, con la sua proverbiale ironia, ha raccontato l'accaduto al suo staff. «Ho un problema - spiega la conduttrice svizzera - le bambine hanno iniziato a farmi domande esistenziali, mi hanno chiesto ‘Cos’è l’eternità’, ‘Quando possono conoscere Dio’ e ‘Quanto ci ha messo Mosè a portar il popolo ebreo nel deserto’. E adesso cosa dico? Ho iniziato a dare delle risposte e si è concluso il viaggio con Cece che mi ha detto 'Mamma allora io voglio morire perché voglio conoscere Dio, se Dio ha tutte le risposte meglio morire'».

L'affermazione della piccola Celeste avrebbe spiazzato mamma Michelle Hunziker che le avrebbe risposto: «No amore! Devi vivere bene questa vita sulla terra!».

Ultimo aggiornamento: 14 Febbraio, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA