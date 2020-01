Kate Middleton , la mail perentoria inviata a parenti e amici: «Non chiamatemi più Kate...». La moglie del principe William e mamma di George, Charlotte e Louis avrebbe scritto una mail a un gruppetto di conoscenti per chiedere di non essere chiamata più con il noto nomignolo.

La duchessa di Cambridge all'anagrafe è registrata come Catherine Elizabeth. Così nel 2009, due anni prima di sposare William, avrebbe inviato agli amici più stretti una mail per chiedere loro di essere chiamata con il nome esteso Catherine. Come riporta Vanity Fair, l’esperto di affari reali Adam Helliker ha rivelato: «Il motivo? Il ruolo che è andata a ricoprire».





Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio, 09:19

L’indiscrezione – così come riporta il Mirror – è stata smentita dalla segretaria stampa del principe Carlo, ma continua a far discutere i sudditi si Sua Maestà.