Ballando con le Stelle, proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura: «Vuoi diventare mia moglie?»

Proposta di matrimonio e boom di commozione nell'ottava puntata di Ballando con le Stelle. Giovanni Terzi si inginocchia davanti a Simona Ventura al termine delle due esibizioni: «Simona, vuoi diventare mia moglie?».

Ad aprire quella che si è rivelata una riunione di famiglia è Anna, la mamma della conduttrice, che in una clip racconta il suo rapporto con Giovanni Terzi: «È l’uomo che tutte le donne vorrebbero incontrare. Quando li vedo a tavola tutti insieme posso morire anche ora che sono contenta. Giovanni lo sai che ti voglio bene, per me sei come un figlio. Sei arrivato come un bastoncino ma ora ti sei rimesso e balli come il principe d’ Asburgo. Non preoccuparti di quello che dicono, vai avanti così che arriverai».

Poi quando Anna arriva in studio, il volto sorridente e commosso di Terzi si trasforma in un abbraccio commosso alla madre della Ventura. «Faccio fatica a trovare le parole» ha esordito Giovanni asciugandosi le lacrime, poi scherza: «Adesso ha detto che sono meglio del principe d’Asburgo, che è morto però».

A scendere in pista dopo Giovanni Terzi è proprio Simona Ventura con un’esibizione dedicata alla figlia adottiva Caterina.

Simona Ventura lancia un messaggio sull’affido nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle «Accoglieteli, arricchiscono loro voi».

Giuria commossa per Simona Ventura, dalle lacrime di Fabio Canino alle parole sincere di Selvaggia Lucarelli. «Caterina è la figlia di una mia parente in difficoltà». Dice Simona con gli occhi lucidi: «L’adozione era molto difficile in quel momento, ma lei aveva bisogno di noi. Io ho sempre ringraziato i suoi genitori, hanno firmato potevano anche non farlo, questo è un gesto d’amore dei genitori naturali, pensano alla bambina e non a loro stessi».

«E’ arrivata questa bambina e l’abbiamo inondata di affetto, poi a quattro anni venne in camera da me e mi disse ma io non ho una mamma?». Ricorda Simona con gli occhi lucidi: «Mi hanno detto che tu non sei mia mamma». Poi il racconto della sua risposta: «Tu sei una bambina fortunata hai due mamme non ne hai una sola, lei si è molto rallegrata. Ha messo una pace incredibile nella mia vita».

«Caterina è mia figlia in tutto e per tutto, anche di più di una figlia di sangue» afferma in diretta Simona. «Hai ricordato che l’ amore ha le sue radici nelle scelte che facciamo e non è solo una questione di sangue. Hai ricordato che i diritti li sancisce l’anagrafe, per me è un messaggio bellissimo».

La proposta di matrimonio

Poi la clip del padre Rino e la commozione della Ventura al “ti voglio bene”. «Non me l’ha detto molte volte, grazie papà». E’ proprio alla fine delle loro esibizioni che Terzi ringrazia il programma e si inginocchia: «Simona mi hai cambiato completamente la vita accogliendo anche i miei difetti. Simona vuoi diventare mia moglie?».

Ma le sorprese di Terzi non finiscono qui. All’insaputa di tutti si rialza e dice: «Ho già fissato la data, sarà il 6 luglio». Simona lo guarda, annuisce e replica commossa: «Va bene!».