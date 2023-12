Ema Stokholma compie 40 anni: «Perché è finita con Madonia? Ho scelto la libertà. Non desidero diventare mamma, Angelo ha due figlie per loro ci sarò»

Ema Stokholma compie i suoi primi 40 anni e festeggia facendo un bilancio della sua vita a La Repubblica. Un storia la sua fatta di vittorie e sconfitte. Cantante, pittrice, scultrice, conduttrice e dj, Morwenn Moguerou, vero nome di Ema, ha raggiunto un traguardo molto importante nella sua vita e, come dice lei, «Sono adulta, ma mi sento una ventenne».

Ema Stokholma festeggia 40 anni

La dj ha avuto un'infanzia difficile e un rapporto conflittuale con il suo corpo. Il momento di svolta c'è stato con Ballando con le Stelle. Nel programma di Milly Carlucci Ema ha ritrovato la sicurezza in se stessa e (credeva) anche l'amore.

Nel talent di Rai1 infatti ha conosciuto Angelo Madonia. «A Ballando ho capito che potevo essere tante cose, anche bella». E' qui che la cantante aveva trovato l'amore. Poi la storia con il suo maestro è naufragata, e racconta la sua verità al quotidiano.

La fine della storia con Madonia

«Perché ci siamo lasciati? Io sono una donna libera, le relazioni mettono le catene, devo essere libera nei miei modi di essere, di parlare, di vestire, di avere le mie amicizie. Libertà non vuol dire dormire con altre persone, ma voglio essere libera di essere me stessa, come mi sento. Sto anche bene da sola… Sono una rompi**lle», ha raccontato Ema Stokholma nella sua ultima intervista a Repubblica, dove chiarisce, ulteriormente, il motivo per cui ha stroncato la relazione con il ballerino. Solo qualche settimana fa aveva rivelato che il loro problema maggiore era stata la gelosia e quest'intervista ne è l'ulteriore conferma.

La maternità

Ema Stokholma ha fatto un bilancio su questi 40 anni appena trascorsi e lei è felice e soddisfatta, non le manca nulla. «Non è un mio desiderio diventare mamma, Angelo aveva due bimbe e mi sono avvicinata al mondo dell’infanzia, mi mancava una parte. Sono in contatto con loro, ci sono e ci sarò sempre, a distanza perché rispetto tutti. Le mamme lo sanno. Però se qualcuno ha bisogno di me, corro», ha rivelato Ema che si sente grata alla vita per ciò che è riuscita ad ottenere nella sua carriera e non chiede altro, nonostante molti fan le abbiano chiesto più volte se ha voglia di avere figli, un giorno, visti i 40 anni appena compiuti. La dj ha le idee chiare e prenderà letteralmente un volo che la porterà in una capitale europea, pronta a festeggiare i primi "-anta".