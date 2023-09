Antonio Caprarica a Ballando con le stelle: leccese, ex inviato Rai, ecco chi è

Antonio Caprarica, giornalista, saggista ed ex inviato della Rai, di Lecce, sarà uno dei prossimi volti del programma Ballando con le Stelle. È lo stesso giornalista, per anni inviato a Mosca e a Londra, a spiegare la scelta al Corriere della Sera. «Fondamentalmente ci sono due motivi. Il primo è che ho 72 anni, sono entrato nell’ottavo decennio della mia vita e comincio a essere un po’ preoccupato da una fisicità di cui non mi sono tanto curato. Ho smesso di giocare a tennis prima dei 60 anni, non corro, cammino poco. Questa è anche una sfida con me stesso per cercare di rimettermi in forma. E poi non sono mai stato un grande ballerino, è un modo per dimostrare che dopo tutto non sono proprio da buttare via».

Chi è Antonio Caprarica

Nato a Lecce il 30 gennaio 1951, ha frequentato il liceo classico Palmieri nel capoluogo salentino e si è diplomato a La Sapienza di Roma, con una tesi su Adam Smith.

Negli anni Settanta ha lavorato per vari giornali. Dal 1976 approda all'Unità, poi Paese Sera. Sempre vicino - come ha ribadito anche in una recente intervista - al Partito Comunista Italiano. Entra in Rai nel 1989, è inviato prima in Afghanistan, poi a Baghdad. Nel 1993 viene trasferito a Mosca. E nel 1997 a Londra (avrà incarico di capo sezione Rai anche a Parigi), dove negli anni scrive anche dei saggi su Elisabetta, diventando uno dei massimi esperti sulla famiglia reale. Ha lasciato la Rai il 18 dicembre 2013.

E' sposato con la pianista Iolanta Miroshnkikova, incontrata a Mosca, durante una serata all'ambasciata italiana.