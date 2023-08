Salento, ​Poggiardo piange il piccolo Nathan, comunità in lutto: si fermano tutti gli eventi

Si ferma la città di Poggiardo e la comunità di Vaste nel Salento. Il sindaco Antonio Ciriolo annulla tutti gli eventi in programma per la giornata di oggi per la morte del piccolo Nathan .

Il bambino, di 9 anni, era da tempo ammalato e si è spento nella mattinata di oggi. La sua prematura scomparsa ha scosso la comunità. I funerali si svolgeranno venerdì 25 agosto alle ore 17 presso la chiesa Madonna S.S. delle Grazie a Vaste, frazione di Poggiardo.

Tutti gli eventi annullati

Questa sera, in piazza Dante a Vaste era prevista la presentazione dell'ultimo lavoro di Antonio Caprarica, volto noto della televisione e uno dei principali inviati della Rai. L'evento è stato rimandato nel rispetto del lutto. Mentre si moltiplicano, in queste ore, i messaggi di cordoglio per la famiglia del piccolo Nathan.