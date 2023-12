Brad Pitt compie 60 anni e ritrova l'amore: la sua fidanzata Ines de Ramon è una designer di gioielli (28 anni più giovane di lui)

Il prossimo 18 dicembre Brad Pitt compie 60 anni. Un compleanno speciale per la star di Hollywood. Per l'uomo più sexy del pianeta. Così lo ha nominato per due volte la rivista americana People. La prima volta è successo nel 1995, quando era fresco di successi come Seven, Vento di passioni e Intervista col vampiro. La seconda volta nel 2000, grazie a Fight Club. Poi sono arrivati Johnny Depp e George Clooney.

Brad Pitt compie 60 anni

Ma come tanti attori e attrici anche Brad ha dovuto combattare per il suo aspetto fisico, per quella faccia troppo bella per esserci anche dell'altro dietro.

Ma col tempo, come sottolinena anche il settimanale Chi, ha dimostrato «di avere e personalità, valori profondi, senso dell’umorismo e autoironia da vendere».

Chi è la giovanissima fidanzata

Un compleanno che Brad Pitt festeggerà al fianco di Ines de Ramon, «la 31enne designer di gioielli e manager del brand Anita Ko che - sottolinea ancora Chi - da circa un anno appare al suo fianco un po’ dappertutto e che, stando a fonti vicine a Pitt, lui presenta agli amici come «la mia ragazza».

La prima volta che si sono visti insieme è stato a un concerto a Los Angeles nel novembre 2022. La prima di una lunga serie a cominciare dalle vacanze prima in Messico poi in giro per l'Europa. Brad non le ha mai fatto mancare niente. Dai fiori a San Valentino a un ciondolo-gioiello al collo di lei con una B d’oro.

Le ex di Brad

A Los Angeles si racconta che Ines stia portando «una ventata di aria fresca e di serenità» nella vita di Pitt, travagliata da vari problemi familiari a cominciare dalla difficile separazione da Angelina Jolie fino al recente attacco sui social per la diffusione di un post del 2020 del figlio adottivo Pax Thien, oggi 19enne, che tre anni fa, nel giorno della Festa del Papà, lo definiva «uno str***” e una persona “terribile e spregevole». Non a caso Ines non è ancora stata presentata ai propri figli. Megli evitare, insomma...

Tra le persone che sono rimaste accanto a Brad in questi anni c’è anche l’ex moglie Jennifer Aniston (lasciata 18 anni fa proprio per Angelina Jolie): i fan li vorrebbero di nuovo insieme, ma tra di loro c'è solo una grande amicizia oltre che un grandissimo affetto. Oggi la Aniston è un sostegno e una confidente sempre presente e Brad forse per riconoscenza "le ha regalato la villa californiana in cui avevano vissuto da marito e moglie, che oggi vale oltre 70 milioni di euro".

Intanto a se stesso Brad Pitt ha da poco regalato una Porsche da 200mila euro.