Jennifer Aniston e Brad Pitt, l'ex Angelina Jolie non gradisce: «Irrispettoso e irriverente»

Angelina Jolie non gradirebbe il gossip sul suo ex. Mentre in queste ore tutti i fan di Brad Pitt e Jennifer Aniston sono andati su di giri per dei presunti segnali di riavvicinamento tra la coppia, la Jolie, altra ex dell'attore, non sembrerebbe gradire l'atteggiamento di Pitt nei suoi confronti.

Leggi anche > Brad Pitt e Jennifer Aniston, ritorno di fiamma? Le foto delle effusioni ai Sag Awards sono virali

«Irrispettoso e irriverente», lo ha definito, come riporta il Sun, la bella Angelina. Quello che avrebbe mandato la sua ex su tutte le furie non è stato tanto il presunto riavvicinamento con la Aniston, ma sono state le parole di Brad in merito al suo essere single.



Durante un'intervista per il film "C'era una volta...a Hollywood", Pitt con ironia ha dichiarato: «Siamo onesti, era una parte difficile, un tipo che si droga, sta senza camicia e non va d’accordo con sua moglie; è stato un grosso sforzo». Ha poi proseguito: «Conosciamo il dolore, conosciamo la solitudine e li portiamo sullo schermo. Conosciamo momenti di grazia, abbiamo avuto momenti di saggezza e li portiamo sullo schermo.... (...), ma bisogna muoversi verso il progetto successivo e continuare a raccontare storie».

Il riferimento ai progetti falliti è anche quello al matrimonio con Angelina. Ma le sue battute, nemmeno troppo velate, ad Angelina non sarebbero certo piaciute

Ultimo aggiornamento: 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA