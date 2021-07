Benedetta Rossi in ansia: «Fino a che non lo vedo non sono tranquilla». I fan la incoraggiano. Tra entusiasmo e un pizzico di paura. In questo modo sta vivendo questi giorni la famosa influncer delle ricette. Infatti, sono le ultime ore per completare il suo libro annuale. Giorni pieni di impegni, con gli ultimi aggiustamenti da fare, le correzioni da apportare. E, inevitabilmente, Benedetta, circondata sempre dall'affetto del suo cane Nuvola, e da quello del marito Marco, li vive con un po' di apprensione.

BENEDETTA ROSSI IN ANSIA PER IL NUOVO LIBRO

Benedetta Rossi, in alcune stories di oggi, racconta quanto accade in questi giorni di revisione del suo libro. Il più è fatto - spiega - ora si tratta di impaginare e mettere tutto insieme. Intanto un piccolo spoiler: il libro non sarà fatto solo di ricette, ma ci sarà qualcosa di nuovo che, però, Benedetta non vuole anticipare. Inoltre, nei pensieri della foodblogger c'è anche una certa preoccupazione per l'impaginazione: «Tutti mi dicono che è il mio libro più bello - ammette - ma io fino a quando non lo vedo non sono tranquilla»

BENEDETTA ROSSI LA REVISIONE DEL LIBRO

Benedetta Rossi, spiegando come vanno avanti i preparativi per il suo libro, ammette che ora manca un ultimo passaggio: la revisione del libro che ricevererà in Pdf. Da quel momento avrà solo 10 giorni per sistemare tutti i refusi, gli errori e le eventuali imprecisioni.