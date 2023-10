Incendio nella notte: tre auto in fiamme, si segue la pista del dolo​

Tre auto in fiamme nella notte: la pista del dolo. Un incendio è divampato la scorsa notte a Torremaggiore, in provincia di Foggia, distruggendo tre auto parcheggiate in via Palermo. Si tratta di un'Audi A4, una Smart e una Panda distrutte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

A quanto si apprende il rogo potrebbe essere di origine dolosa. Gli investigatori stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza in zona.